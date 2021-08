Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola se tient prêt pour… Haaland !

Publié le 8 août 2021 à 7h15 par La rédaction

Dans la perspective d’un départ de Kylian Mbappé, le PSG ira très vite pour le remplacer. Et Mino Raiola, l’agent d’Erling Haaland, se tient prêt comme jamais…

Le PSG n’est toujours pas à l’abri d’une mauvaise surprise. Même s’il n'a pas clairement dévoilé ses envies de départ, Kylian Mbappé n’a pas encore prolongé son contrat au PSG. Les dirigeants parisiens doivent donc se montrer prudent et anticiper toutes les éventualités. Et si l’attaquant français devait quitter le club de la capitale, Paris se retrouverait contraint de trouver une solution de repli très rapidement. Le PSG aurait déjà ciblé un joueur : Erling Haaland.

Raiola est très proche du PSG

Erling Haaland est dans les petits papiers de tous les cadors européens. Et si l’attaquant du Borussia Dortmund devait en principe rester en Allemagne, l’incertitude qui plane dans le dossier Mbappé pourrait tout remettre en cause. Le PSG serait très intéressé par le Norvégien en cas de départ de leur attaquant. Pour faire venir Haaland, il faudra s’entendre avec Mino Raiola. Mais l’agent italo-néerlandais entretient de très bonnes relations avec le club parisien. Il a déjà réussi à placer Gianluigi Donnarumma au PSG cet été (et gère plusieurs joueurs parisiens comme Verratti et Simons). Les négociations avec Raiola ne seraient pas un frein à la finalisation du dossier. Mais cela tout cela reste soumis au départ de Mbappé.