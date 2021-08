Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne s’est pas trompé avec Pochettino !

Publié le 8 août 2021 à 6h15 par Th.B.

Le PSG a tué tout suspense au sujet de l’avenir de Mauricio Pochettino en prolongeant son contrat d’une saison. L’entraîneur argentin s’est engagé à remplir les objectifs fixés par le club.

Alors que les bruits de couloir s’étaient multipliés dans la foulée de la fin de saison sur son départ au Real Madrid ou encore à Tottenham, Mauricio Pochettino a finalement signé une prolongation de contrat au PSG qui a rallongé son engagement initial d’une saison, soit jusqu’en juin 2023. Un choix fort de Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui a été justifié par le principal intéressé en conférence de presse.

« On donnera tout pour aider le club à atteindre nos objectifs d'ici la fin de la saison »