Mercato - PSG : Le message fort de Mauricio Pochettino sur sa prolongation !

Publié le 7 août 2021 à 1h45 par T.M.

Il y a quelques jours, le PSG officialisait la prolongation de Mauricio Pochettino jusqu’en 2023. Un événement sur lequel est revenu l’entraîneur argentin.

L’été de Mauricio Pochettino aura été mouvementé. En effet, 6 mois seulement après son arrivée au PSG, l’Argentin a été annoncé sur le départ. Il était ainsi expliqué que Tottenham pensait à le faire revenir, tandis que le Real Madrid avait coché son nom pour remplacer Zinedine Zidane. Toutefois, comme l’a récemment expliqué Pochettino, il n’a jamais voulu partir. Et ce feuilleton a finalement pris fin lorsque le PSG a officialisé la prolongation du natif de Murphy. Désormais, l’entraîneur parisien est sous contrat jusqu’en 2023.

« Cela montre que le club croit en nous »