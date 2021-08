Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point de Pochettino sur l’avenir de cet attaquant !

Publié le 6 août 2021 à 23h15 par La rédaction

La préparation tronquée du PSG a donné l'occasion aux jeunes joueurs du club de s'exprimer. Parmi ceux-là Arnaud Kalimuendo, prêté à Lens la saison dernière et dont l'avenir reste incertain. Ce vendredi, Mauricio Pochettino s'est prononcé sur sa situation.

Avec Neymar, Kylian Mbappé, Mauro Icardi et en attendant peut être Lionel Messi, l'attaque parisienne ressemble à une piste aux étoiles. Forcément dans ce contexte, difficile pour les jeunes joueurs du centre de formation de se faire une place. Arnaud Kalimuendo est de ceux-là. A 19 ans, le natif de Suresnes sort d'un prêt réussi au RC Lens (30 matches 8 buts). Ses matches de préparation ont séduit l'encadrement parisien, mais le joueur a la cote sur le marché, de quoi rendre son avenir incertain.

Pochettino laisse la porte ouverte