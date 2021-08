Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une discussion au sommet entre Pochettino et Messi ? La réponse !

Publié le 6 août 2021 à 20h15 par A.D.

Alors que Lionel Messi ne continuera pas son aventure avec le FC Barcelone, le PSG est à l'affût pour le recruter gratuitement lors de ce mercato estival. Pour convaincre La Pulga de signer à Paris, Mauricio Pochettino l'aurait appelé ce jeudi soir.

Ce jeudi soir, le FC Barcelone a annoncé que Lionel Messi n'allait pas faire son retour dans le club blaugrana. Dans cette optique, le PSG est plus que jamais en embuscade pour s'offrir les services de La Pulga cet été, et ce, pour 0€. Pour mettre toutes les chances de son côté, Leonardo a déjà formulé une offre à Lionel Messi. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a proposé un contrat de 25M€ annuels à l'ancien capitaine du Barça. Une offensive qui reste encore sans réponse. En parallèle, Mauricio Pochettino aurait téléphoné à Lionel Messi ce jeudi soir pour le convaincre de le rejoindre d'après les dernières indiscrétions de The Athletic . Interrogé sur le sujet en conférence de presse ce vendredi après-midi, le coach argentin du PSG a préféré botter en touche. « Si j’ai appelé Lionel Messi comme l’ont dit les médias anglais ? Je ne parle pas avec les médias anglais. Je suis concentré sur le match de demain » , a simplement lâché Mauricio Pochettino.

«Mauricio Pochettino a parlé hier soir avec Lionel Messi»