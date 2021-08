Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prépare une opération légendaire pour Lionel Messi !

Publié le 6 août 2021 à 16h10 par D.M.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi aurait reçu le feu vert de l'émir du Qatar pour passer à l'action dans le dossier Lionel Messi. Le club parisien devrait transmettre au joueur argentin une offre importante pour tenter de le convaincre.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Mauricio Pochettino n’a pas voulu s’attarder sur le sujet du moment à Paris : « Le club travaille fortement et discrètement sur le mercato pour améliorer l'équipe afin d'atteindre les objectifs fixés pour cette année. Concernant Messi, nous savons ce qui est arrivé hier mais nous sommes concentrés sur le match de Troyes et l'envie de faire un bon match pour commencer la saison ». Mais en coulisses, les dirigeants du PSG travailleraient d’arrache-pied pour tenter d’enregistrer l’arrivée de Lionel Messi. Les responsables parisiens négocieraient directement avec l’entourage du joueur argentin et devraient accélérer dans ce dossier.

Un salaire annuel de 50M€ proposé à Messi ?

Comme l’indique Francesc Aguilar, journaliste espagnol, Nasser Al-Khelaïfi a obtenu l’accord de l’émir du Qatar pour dépenser une somme importante dans le dossier Lionel Messi. Pour convaincre le désormais ancien membre du FC Barcelone, le PSG pourrait lui proposer un salaire important comme le confirme Nicolo Schira. A en croire le journaliste italien, le club parisien aurait l’intention de lui transmettre un contrat de trois ans, accompagné s’un salaire annuel de 50M€. Un montant astronomique pour tenter de boucler l’arrivée de l’un de meilleurs joueurs de l’histoire.