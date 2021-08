Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino est passé à l’action dans le feuilleton Messi !

Publié le 6 août 2021 à 12h15 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé avec insistance sur les traces de Lionel Messi, Mauricio Pochettino aurait déjà initié des contacts dans l’optique de sa venue.

L’aventure de Lionel Messi au FC Barcelone est bel et bien terminée. En effet, le club catalan a officialisé ce jeudi en fin de journée la non-prolongation de son homme providentiel en raison de sa situation économique qui l’empêche tout simplement de boucler le renouvellement de son contrat. Et c’est désormais le PSG qui est annoncé avec insistance comme le point de chute le plus probable pour l’Argentin dont le nom a fréquemment été lié aux pensionnaires du Parc des Princes au cours des derniers mois. Et au sein du club de la capitale, on serait déjà passé à l’action.

Le PSG veut faire le gros coup Lionel Messi !