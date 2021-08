Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Déjà une énorme avancée dans le feuilleton Lionel Messi ?

Publié le 6 août 2021 à 10h45 par H.G.

Alors que Lionel Messi ne prolongera pas au FC Barcelone, le PSG aurait d’ores et déjà préparé un contrat pour l’international argentin.

Lionel Messi au PSG, ce n’est peut-être plus une utopie ! En effet, tandis que l’international argentin ne prolongera pas son contrat au FC Barcelone comme cela a été annoncé par le club catalan ce jeudi, l’écurie parisienne est désormais annoncée comme étant le point de chute le plus probable pour celui qu’on surnomme La Pulga . Selon bon nombre de sources, les contacts entre le joueur et le PSG auraient repris au cours des dernières heures, et les négociations auraient déjà atteint un stade très avancé.

Un contrat de deux ans plus une année en option déjà prêt ?