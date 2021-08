Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse surprise pour l'avenir de Lionel Messi ?

Publié le 6 août 2021 à 10h30 par La rédaction

L'avenir de Lionel Messi s'écrit donc maintenant loin du FC Barcelone. Et alors que l'option MLS avait été évoquée pour la fin de carrière de l'Argentin, cela pourrait intervenir plus tôt que prévu.

Joan Laporta n'arriver pas à concrétiser sa principale promesse électorale. Depuis son intronisation à la présidence du FC Barcelone, le Catalan avait fait de la prolongation de Lionel Messi sa priorité. Pour autant, le Barça fait face à un incroyable revirement de situation et ne peut pas enregistrer le contrat de Messi auprès de la Liga. Les énormes problèmes économiques des Blaugrana entrainent donc par conséquence le départ du sextuple Ballon d'Or. De son côté, Lionel Messi pourrait totalement revoir ses plans pour la suite de sa carrière...

La MLS comme solution de repli ?