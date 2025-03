Kylian Mbappé : Le scandale à la Cristiano Ronaldo !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé est frappé par un nouveau scandale. Lors de la victoire du Real Madrid contre l’Atlético de Madrid en Ligue des champions, l’ancien du PSG a été aperçu en train de célébrer en touchant ses parties génitales. L’UEFA a ainsi ouvert une enquête pour possible violation de son règlement disciplinaire.

S’il n’a pas spécialement brillé contre l’Atlético de Madrid en Ligue des champions, Kylian Mbappé s’est quand même fait remarquer. Après la victoire du Real Madrid aux tirs au but, l’international français n’a pas manqué de célébrer devant les supporters. Mais certains gestes de l’attaquant de 26 ans n’ont pas plu.

Mbappé au coeur d'une enquête de l'UEFA ?

De ce fait, l’UEFA a indiqué qu’elle allait ouvrir une enquête concernant ces agissements. Kylian Mbappé est concerné, au même titre que Vinicius Jr, Antonio Rüdiger et Dani Ceballos. « Un inspecteur d'éthique et de discipline de l'UEFA a été nommé pour enquêter sur les allégations de conduite indécente des joueurs du Real Madrid CF (Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé, Daniel Ceballos Fernández et Vinícius Júnior) lors du huitième de finale de l'UEFA Champions League entre le Club Atlético de Madrid et le Real Madrid CF le 12 mars 2025 » peut-on lire dans le communiqué publié par l’UEFA.

Cristiano Ronaldo condamné pour des faits similaires

Comme le rapporte MARCA, des rumeurs suggéraient que l’Atlético de Madrid avait porté plainte contre les actions des joueurs du Real Madrid. Kylian Mbappé se retrouve donc au coeur d’un nouveau scandale. En 2019, Cristiano Ronaldo avait été condamné à 20 000€ d’amende pour des faits similaires après la victoire de la Juventus, encore une fois contre l’Atlético de Madrid.