Mercato - Barcelone : La grosse explication du Barça pour Lionel Messi !

Publié le 6 août 2021 à 10h00 par T.M.

Ce jeudi, le FC Barcelone a publié un communiqué fracassant, officialisant le départ de Lionel Messi. Et derrière cette annonce, il n’y aurait aucun double jeu. Explications.

Alors qu’on pensait que Lionel Messi prochainement prolonger avec le FC Barcelone, il n’en sera rien. « Bien qu'ayant conclu un accord entre le FC Barcelone et Leo Messi et avec l'intention claire des deux parties de signer un nouveau contrat aujourd'hui, il ne peut pas être officialisé en raison d'obstacles économiques et structurels (règlements de la Liga espagnole). Compte tenu de cette situation, Lionel Messi ne restera pas lié au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément que les souhaits du joueur et du Club ne puissent finalement pas être exaucés », a ainsi lâché le Barça, ce jeudi, dans un terrible communiqué, officialisant donc à cette occasion le départ de Messi.

Pas de stratégie du Barça !