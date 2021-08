Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé va faire capoter une opération légendaire !

Publié le 6 août 2021 à 9h10 par A.D.

Alors que Lionel Messi est assuré de ne pas jouer au Barça cette saison, le PSG pourrait profiter de l'aubaine, mais à condition de vendre Kylian Mbappé cet été. Toutefois, le club de la capitale ne serait pas du tout disposé à faire un tel sacrifice. Au contraire, Leonardo ferait le maximum pour prolonger son numéro 7, qui sera en fin de contrat le 30 juin.

Lionel Messi et le FC Barcelone, c'est fini. La direction catalane a annoncé la nouvelle ce jeudi soir sur son site officiel. Pour rebondir, Lionel Messi pourrait s'engager en faveur du PSG. Toutefois, comme Mundo Deportivo l'a expliqué, le club de la capitale serait contraint de faire de gros sacrifices pour avoir les moyens de recruter Lionel Messi. Et à en croire le média espagnol, une vente de Kylian Mbappé devrait être nécessaire.

Kylian Mbappé fait de l'ombre à Lionel Messi au PSG