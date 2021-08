Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme crainte du Real Madrid dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 5 août 2021 à 19h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé n'envisagerait pas de prolonger avec le PSG. Dans cette optique, le champion du monde français pourrait faire ses dès cet été pour rejoindre le Real Madrid. De son côté, Florentino Pérez n'attendrait qu'une chose, que Nasser Al-Khelaïfi craque, mais il craindrait tout de même que cela soit trop tard pour cet été.

Libre de tout contrat dans moins d'un an, Kylian Mbappé aurait décidé de ne pas prolonger avec le PSG. Dans cette optique, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi seraient actuellement dos au mur. S'ils ne parviennent pas à convaincre leur numéro 7 de parapher un nouveau bail très vite, ils pourraient être contraints de le laisser filer vers le Real Madrid dans les derniers instants du mercato estival, et ce, pour éviter un départ libre et gratuit à l'été 2022. De son côté, Florentino Pérez attendrait patiemment que la direction du PSG plie, mais il redouterait que les hautes sphères parisiennes cèdent trop tard, comme l'a expliqué Tomás González-Martín à Bernabéu Digital .

«A Madrid, on craint que les négociations commencent trop tard»