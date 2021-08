Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Kylian Mbappé, tout semble déjà bouclé !

Publié le 5 août 2021 à 14h30 par Bernard Colas mis à jour le 5 août 2021 à 14h33

Malgré sa volonté de ne pas prolonger son contrat, Kylian Mbappé est très loin d’un départ. En effet, le PSG compte garder sa star cette saison tandis que le Real Madrid serait dans l’incapacité de se positionner avant la fin du mercato estival.

Si le PSG a déjà frappé fort cet été avec les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le dossier prioritaire du club de la capitale est encore très loin d’être bouclé. À ce jour, Kylian Mbappé n’a en effet toujours pas prolongé son contrat prenant fin à l’été 2022, et à en croire la presse espagnole, l’international français n’a pas l’intention de revenir sur sa position. L’ancien attaquant de l’AS Monaco aurait déjà informé Mauricio Pochettino et sa direction qu’une prolongation au PSG n’entrait pas dans ses plans afin de favoriser son départ vers le Real Madrid. De quoi mettre sous pression l’écurie parisienne, qui pourrait voir sa star plier bagage gratuitement l’année prochaine, à moins qu’un transfert soit décidé avant la fin du mois. Cependant, ce scénario serait totalement exclu.

Le PSG verrouille Mbappé

Dans la capitale, le départ de Kylian Mbappé n’est clairement pas à l’ordre du jour. Selon OK Diario , le PSG prévoit de conserver le Bondynois une saison supplémentaire afin de poursuivre les négociations pour sa prolongation, bien que le principal intéressé ne soit toujours pas réceptif aux messages du club. La réticence de Kylian Mbappé ne décourage pas pour autant Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, convaincus le champion du monde tricolore peut changer d’avis au fil de la saison grâce aux résultats de l’équipe et au recrutement estival réalisé par le PSG. Journaliste à CBS , Jonathan Johnson va d’ailleurs dans le même sens pour Football Daily en expliquant que le club de la capitale avait bon espoir de renouveler le bail de Kylian Mbappé, bien que ce dernier rêve encore de rejoindre le Real Madrid. Florentino Pérez pourrait donc être contraint d’attendre une année de plus avant de mettre la main sur sa grande priorité, un scénario qui arrangerait finalement les affaires de la Casa Blanca .

Le Real Madrid incapable d’enchérir ?