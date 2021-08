Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria face à un obstacle majeur pour l'arrivée de Wass !

Publié le 5 août 2021 à 14h15 par B.C.

En plus de Pol Lirola, l’OM souhaiterait s’attacher les services de Daniel Wass cet été. Le latéral droit danois aurait déjà donné son accord à Pablo Longoria pour son transfert, mais les discussions tournent au ralenti entre le club phocéen et le FC Valence.

Après son prêt concluant à l’OM la saison dernière, Pol Lirola apparaît comme la priorité de Pablo Longoria pour renforcer le flanc droit de la défense. Cependant, l’Espagnol n’est pas l’unique cible à ce poste. En effet, le club phocéen souhaite également s’attacher les services de Daniel Wass, sous contrat jusqu’en 2022 avec le FC Valence. Une piste confirmée par Pablo Longoria il y a quelques jours, en conférence de presse : « On a beaucoup de respect pour ce joueur que j'ai connu à Valence. Il y a un intérêt qu'on a transmis au joueur et au club de Valence. Mais comme toujours ce sont des négociations difficiles. Wass n'a plus qu'un an de contrat, Valence a essayé de le prolonger, il faut agir en respectant tout le monde, surtout envers un club que je connais bien. Attendons et voyons les possibilités. » Pour l’heure, l’OM et Valence sont très loin d’un accord, puisque l’écurie espagnole réclamerait 8M€ pour son joueur tandis que Longoria aurait formulé une offre avoisinant 1M€ dans ce dossier. Mais de son côté, Daniel Wass semble bien décidé à poser ses valises dans la cité phocéenne.

Un accord OM-Wass, mais…