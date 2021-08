Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bataille royale se prépare pour Eduardo Camavinga !

Publié le 5 août 2021 à 11h10 par D.M.

Alors qu'il n'a toujours pas prolongé son contrat avec Rennes, Eduardo Camavinga figurerait dans le viseur du PSG, mais aussi du Real Madrid, de la Juventus et de Manchester United.

Rennes entamera sa saison de Ligue 1 ce dimanche face au RC Lens. Pour cette rencontre, Bruno Genesio pourrait faire confiance à Eduardo Camavinga, dont l’avenir au sein du club breton demeure incertain. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, les agents du joueur semblent déterminés à lui trouver un nouveau club. Le PSG surveillerait sa situation et pourrait accélérer dans ce dossier en cas d’échec avec Paul Pogba. Mais d’autres prestigieuses équipes européennes auraient coché le nom de Camavinga.

Camavinga ne manque pas de prétendants