Mercato - Real Madrid : Tout serait relancé pour ces indésirables d'Ancelotti !

Publié le 5 août 2021 à 9h00 par La rédaction

La préparation est toujours une étape intense et capitale dans le déroulement d'une saison. Celle du Real Madrid a vu Toni Kroos se blesser. Une absence qui pourrait rebattre totalement les cartes pour le mercato.

Auteur d'une excellente saison en 2020-2021 (3 buts et 10 passes décisives en 28 matches de championnat), Toni Kroos partait à nouveau titulaire avec Luka Modric cette saison. Mais l'Allemand s'est blessé lors de la préparation des Madrilènes. Kroos est victime d'une pubalgie, une blessure qui devrait le tenir éloigné des terrains les première semaines. Une blessure qui peut surtout se révéler réellement handicapante pour le joueur sur le long terme. Une bien mauvaise nouvelle pour le Real Madrid à l'heure où le club comptait dégraisser massivement son effectif.

Un avenir... au Real Madrid '