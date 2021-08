Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un coup de tonnerre à 50M€ se confirme pour Odegaard !

Publié le 1 août 2021 à 21h30 par H.G.

Alors qu’il a longtemps été annoncé que le Real Madrid ne voulait pas se séparer de Martin Odegaard cet été, le club de la capitale espagnole serait en train de changer son fusil d’épaule.

Après six mois passés sous les ordres de Zinedine Zidane, Martin Odegaard est reparti en prêt en janvier dernier du côté d’Arsenal tant il manquait de temps de jeu au Real Madrid. L’international norvégien a alors retrouvé des couleurs chez les Gunners , mais les Merengue n’ont pas voulu le laisser s’installer durablement au sein de l’écurie londonienne tant ils misent sur lui. Ainsi, Martin Odegaard a effectué son grand retour au Real Madrid, et il a longtemps été annoncé que le club madrilène ne comptait pas le laisser filer une nouvelle fois. Cependant, cette tendance semble être remise en question depuis peu, et cela tend à se confirmer.

Le Real Madrid entrouvre la porte pour Martin Odegaard !