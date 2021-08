Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Vinicius Jr... La réponse tombe pour cette opération colossale !

Publié le 1 août 2021 à 19h15 par D.M.

Directeur sportif du PSG, Leonardo est un grand fan de Vinicius Jr, mais le joueur ne devrait pas bouger du Real Madrid lors de ce mercato estival.

Le Real Madrid n’a qu’une envie lors de ce mercato estival : recruter Kylian Mbappé. Le joueur du PSG est la grande priorité de Florentino Perez, qui aimerait concentrer ses efforts sur ce dossier. Pour l’heure, le joueur parisien refuserait de prolonger son contrat avec le club de la capitale et pourrait bien quitter la Ligue 1 cet été pour prendre la direction de l’Espagne. Le Real Madrid a déjà pris la température et a contacté l’entourage de l’international français. De son côté, le PSG ne perd pas espoir et espère convaincre Mbappé de rester.

Vinicius Jr ne sera pas inclus dans l'opération Mbappé