Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il se résigner à vendre Kylian Mbappé ?

Publié le 1 août 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que le feuilleton Kylian Mbappé semblerait avoir atteint une impasse de par la réticence de l’entourage du joueur de prolonger son contrat au PSG, Leonardo et les dirigeants parisiens auraient selon la presse britannique accepté de prendre en considération une vente de leur attaquant. Est-ce le bon choix selon vous ? C’est notre sondage du jour !

Les semaines se suivent et se ressemblent dans le feuilleton Kylian Mbappé. En effet, depuis l’élimination de l’Équipe de France au stade des 1/8èmes finales de l’Euro, l’attaquant du PSG aurait fait savoir à ses dirigeants selon L’Équipe et RTL qu’il mettait un terme aux discussions concernant la prolongation de son contrat courant jusqu’en juin 2022. Par la suite, Mbappé partit en vacances et a depuis retrouvé le chemin du Camp des loges. Une période qui lui a permis de changer d’avis ? Bien au contraire, El Chiringuito dévoilait pendant les congés du Français que sa volonté était toujours de rejoindre le Real Madrid que ce soit cet été ou à la fin de la saison prochaine. De nouveaux éléments sont désormais à prendre en compte.

Pas de prolongation, le PSG prêt à passer à autre chose avec Mbappé ?