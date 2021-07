Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar aurait fixé un prix colossal pour le transfert de Mbappé !

Publié le 31 juillet 2021 à 12h15 par B.C.

Alors que le Real Madrid est décidé à passer à l’action pour Kylian Mbappé, le PSG aurait fixé un prix XXL pour l’international français.

Partira, partira pas ? Le suspense reste entier concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Alors qu’il vient d’entrer dans sa dernière année de contrat, l’international français aurait déjà informé sa direction qu’il ne comptait pas prolonger, malgré l’insistance de Nasser Al-Khelaïfi. Une situation qui fait alors les affaires du Real Madrid, qui souhaite s’attacher les services de Kylian Mbappé au plus vite. Selon la presse espagnole, Florentino Pérez compterait désormais passer à la vitesse supérieure en entamant les discussions avec le PSG, mais le club n’a pas l’intention de se laisser faire.

175M€ pour Mbappé