Mercato - OM : Gros coup de froid dans ce dossier à 4M€ de Pablo Longoria !

Publié le 31 juillet 2021 à 12h10 par B.C.

Toujours désireux de renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria s’intéresserait à Riechedly Bazoer. Cependant, le Vitesse Arnhem aurait déjà refusé une offre de l’OM.

Où s’arrêtera l’Olympique de Marseille ? Alors que le marché des transferts a ouvert ses portes il y a plus d’un mois, Pablo Longoria a déjà mis la main sur 8 renforts, et ce n’est pas terminé. Le président de l’OM souhaite encore injecter du sang neuf dans l’effectif de Jorge Sampaoli, et plusieurs joueurs sont visés, à l’instar de Cristian Pavon (Boca Juniors) ou encore Jérémie Boga (Sassuolo). Il y a quelques semaines, le nom de Riechedly Bazoer a également été évoqué. Le joueur du Vitesse Arnhem, sous contrat jusqu’en juin 2022, est capable de jouer en défense centrale et dans l’entrejeu, de quoi offrir des possibilités à Sampaoli. Mais ce dossier s’annonce compliqué à boucler.

Longoria recalé pour Bazoer