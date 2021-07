Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Transfert confirmé pour une piste de Longoria !

Publié le 31 juillet 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur de l’OM, Amine Adli quittera bien Toulouse cet été comme l’a clairement annoncé son président Damien Comolli.

Toujours en quête de nouveaux renforts malgré les arrivées déjà bouclées de Gerson, Konrad De La Fuente, Leonardo Balerdi, Pau Lopez, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Luan Peres et William Saliba, l’OM envisage encore de recruter sur le marché des transferts. Depuis quelques mois, Pablo Longoria a notamment coché le nom d’Amine Adli (21 ans), le jeune attaquant de Toulouse, et ce dernier va d’ailleurs disposer d’un bon de sortie cet été comme l’a indiqué le président du TFC Damien Comolli à L’Equipe.

« On va devoir vendre Adli »