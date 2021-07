Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Benedetto donne une première réponse à Longoria !

Publié le 30 juillet 2021 à 21h10 par Th.B.

Alors que Sao Paulo et Elche seraient des options pour Dario Benedetto, l’OM refuserait de laisser filer l’Argentin sous les conditions actuelles au club brésilien lorsque le joueur ne serait pas intéressé par la formation espagnole.

Arrivé à l’été 2019 en provenance de Boca Juniors, Dario Benedetto a apporté satisfaction lors de son premier exercice à l’OM, mais n’a pas su maintenir ce niveau de performances par la suite. D’ailleurs, depuis le début de l’année civile et l’arrivée d’Arkadiusz Milik, Benedetto est relégué à un rôle de doublure au sein du club phocéen. Par ailleurs, Pablo Longoria ne verrait plus en lui un élément indispensable à l’OM et testerait le marché dans l’optique de lui trouver un point de chute. Sao Paulo pourrait cependant ne plus en être un.

Benedetto ne serait pas intéressé par Elche