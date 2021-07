Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : André Onana se rapproche de l'OL !

Publié le 30 juillet 2021 à 16h50 par La rédaction

A la recherche d’un nouveau gardien pour apporter de la concurrence à Anthony Lopes, Peter Bosz aurait jeté son dévolu sur André Onana. Et à ce jour, le portier de l’Ajax Amsterdam aurait un accord avec l'OL. Il n,e manque plus que celui entre les deux clubs.