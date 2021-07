Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers qui doit se tourner Longoria pour oublier Almada ?

Publié le 30 juillet 2021 à 8h00 par La rédaction

Annoncé comme l’une des priorités de l’été de l’OM, Thiago Almada devrait échapper aux Phocéens et rejoindre plutôt Atlanta United. Vers qui faut-il alors désormais se tourner ?

Après avoir déjà acté 8 renforts à l’occasion de ce mercato estival, Pablo Longoria est toujours au travail pour amener du sang neuf à l’effectif de Jorge Sampaoli. Alors que Pol Lirola serait toujours plus proche d’un retour de l’OM, Daniel Wass pourrait lui aussi débarquer sur la Canebière. En revanche, cela ne devrait pas être le cas de Thiago Almada. Milieu offensif de Vélez Sarsfield, l’Argentin était annoncé comme l’une des priorités de l’OM, surtout aux yeux de Sampaoli. Mais s’étant cassé les dents face à l’exigence du club de Buenos Aires, Longoria a vu Atlanta United, franchise de MLS, lui passer devant. Selon les derniers échos en provenance d’Argentine, confirmés par l’agent de Thiago Almada, un transfert serait imminent pour celui qui vient d’être éliminé des Jeux Olympiques avec l’Albiceleste. .

