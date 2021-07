Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Boudebouz, Khazri... Une décision fracassante prise par Puel ?

Publié le 30 juillet 2021 à 19h10 par D.M.

En grande difficulté financière, l'ASSE envisage de se séparer de gris salaires lors de ce mercato estival et notamment de Wahbi Khazri et de Ryad Boudebouz.

« Le mercato sera atone et inédit. Si on considère qu’il y a une occasion à saisir, et que l’on en a la capacité, on fera le nécessaire. À la vente, s’il y a des opportunités qui ne se refusent pas, parce que c’est nécessaire ou hors marché, il ne faudra pas s’en empêcher. Si on mène à bien notre projet, l’année prochaine, le club aura une masse salariale des plus maîtrisées de France avec des actifs joueurs importants » annonçait le nouveau président délégué de l’ASSE Jean-François Soucasse. Peu de mouvements sont donc attendus à Saint-Etienne, même si le club pourrait prochainement se séparer de plusieurs cadres.

Boudebouz et Khazri sur le départ