Mercato - PSG : Pochettino se prononce sur le recrutement d’Achraf Hakimi !

Publié le 30 juillet 2021 à 17h15 par G.d.S.S.

Recruté par le PSG alors qu’il était l’une des grandes priorités de l’été, Achraf Hakimi semble déjà satisfaire Mauricio Pochettino qui valide son intégration dans la capitale.

Au terme de longues négociations avec l’Inter Milan, Achraf Hakimi a finalement rejoint le PSG cet été dans le cadre d’un transfert à hauteur de 65M€ + 5M€ de bonus. Leonardo était en quête d’un latéral droit de calibre international cet été et a donc trouvé son bonheur sur le marché Hakimi, et de son côté, Mauricio Pochettino semble ravi de l’impact de sa nouvelle recrue et de son intégration au PSG.

« Il s’adapte très bien »