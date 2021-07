Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Paris, le ton est donné pour la suite du mercato !

Publié le 30 juillet 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que le PSG a su mettre la main sur quatre recrues depuis le début dur mercato, Mauricio Pochettino a préféré laisser planer le doute quant à la suite des opérations au club de la capitale.

Contrairement à la dernière fenêtre estivale des transferts au cours de laquelle le PSG a effectivement la majorité de ses affaires en toute fin de mercato, Leonardo a visiblement opté pour une autre stratégie cette fois-ci. Et à quelques heures de la fin du mois de juillet, le directeur sportif du PSG a déjà bouclé la venue de quatre recrues en les personnes de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Et alors que le dossier Paul Pogba fait la Une des journaux, Mauricio Pochettino a tenu à calmer le jeu concernant la suite du mercato du PSG.

« Il y a toujours des surprises (sourire). »