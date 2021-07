Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli va avoir un gros dossier à gérer !

Publié le 30 juillet 2021 à 4h15 par T.M.

Malgré l’arrivée de Pau Lopez, Steve Mandanda semble être prêt à en découdre. Pour Jorge Sampaoli, il va donc falloir faire un choix pour le poste de gardien numéro 1.

A 36 ans, Steve Mandanda est toujours sous contrat jusqu’en 2024 avec l’OM. Toutefois, l’international français n’incarne pas l’avenir du club phocéen. Pablo Longoria avait alors été très clair, recruter un gardien était l’une des priorités de l’été afin de régler dès à présent la succession de Mandanda. Et il y a quelques jours désormais, c’est Pau Lopez qui a intégré l’effectif de l’OM, prêté avec option d’achat par l’AS Rome. Mais aujourd’hui, la question est de savoir qui sera le numéro 1.

Mandanda ou Lopez ?

Comme au PSG, l’OM se retrouve à devoir gérer une grosse concurrence chez ses gardiens. Et la lutte promet d’être rude entre Steve Mandanda et Pau Lopez. En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé, alors que le LOSC était venu aux nouvelles pour le champion du monde 2018, celui-ci a immédiatement dit non souhaitant absolument poursuivre à l’OM. Et l’arrivée de Pau Lopez n’y a rien changé, Mandanda est déterminé à rester sur la Canebière et conserver sa place de numéro 1.