Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Griezmann est loin d’être terminé !

Publié le 30 juillet 2021 à 3h45 par T.M.

Alors que l’opération Griezmann-Saul s’est dernièrement refroidie, elle pourrait finalement ne pas être totalement écartée.

Pour enfin prolonger Lionel Messi et homologuer les contrats des recrues estivales, le FC Barcelone doit dégraisser et alléger sa masse salariale. Pour cela, les regards se tournent notamment vers Antoine Griezmann et son salaire XXL. Depuis plusieurs semaines, l’avenir du Français est plus qu’incertain. Annoncé partant puisque pas sur le départ, Griezmann n’a en tout cas qu’une seule idée en tête visiblement s’il venait à faire ses valises : retourner à l’Atlético de Madrid.

C’est pas fini ?