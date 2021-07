Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte reste ouverte avec ce grand buteur…

Publié le 30 juillet 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Désireux de retrouver le PSG après y avoir passé une saison très convaincante en prêt, Moise Kean souhaite pouvoir être libéré par Everton. Et son nouvel entraîneur, Rafael Benitez, laisse la porte ouverte au buteur italien.

Moise Kean et le PSG, l’histoire va-t-elle repartir de plus belle cet été ? Prêté l’an passé sans option d’achat par Everton, le buteur italien a convaincu, et Leonardo souhaite d’ailleurs pouvoir le récupérer au plus vite. D’ailleurs, comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité dès le mois de mars dernier, Kean va donner sa priorité au PSG alors que la Juventus le cible également. Et il semblerait qu’Everton ne soit pas fermé à son départ…

Benitez ouvre la porte à Kean