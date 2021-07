Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça s'active dans ce dossier brûlant !

Publié le 30 juillet 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Placé sur la liste des transferts par l’OM qui souhaite le vendre à un an de la fin de son contrat, Boubacar Kamara n’affolait pas le marché jusqu’ici. Mais l’AS Monaco aurait formulé une offre à son sujet…

« C'est une situation qui n'est pas plaisante. Surtout quand c'est un garçon formé au club. Je n'aime pas avoir de joueurs en fin de contrat au club. Je veux que ce soit un signal fort », indiquait récemment Pablo Longoria en conférence de presse, ne cachant pas son agacement face à la situation actuelle de Boubacar Kamara qui n’a plus qu’un an de contrat avec l’OM mais peine malgré tout à trouver preneur sur le marché. Et il semblerait que ce dossier, très important pour les finances de l’OM, soit enfin en train de se décanter.

L’AS Monaco dégaine pour Kamara

Comme l’a révélé Winamax, l’AS Monaco aurait formulé dernièrement une offre à hauteur de 15M€ pour racheter la dernière année de contrat de Kamara, mais l’OM aurait refusé cette proposition. Le club phocéen espère très probablement pouvoir tirer davantage dans ce dossier, mais reste à savoir si Monaco sera disposé à revoir son offre à la hausse…