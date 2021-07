Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria peut boucler une vente pour 14M€ !

Publié le 29 juillet 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ alors qu’il n’a plus qu’une seule année de contrat avec l’OM, Boubacar Kamara intéresserait Newcastle qui proposerait 14M€ pour boucler le dossier.

Récemment interrogé en conférence de presse sur la situation de Boubacar Kamara, qui n’a plus qu’un an de contrat à l’OM mais peine à trouver preneur sur le marché, Pablo Longoria ne cachait pas son agacement : « C'est une situation qui n'est pas plaisante. Surtout quand c'est un garçon formé au club. Je n'aime pas avoir de joueurs en fin de contrat au club. Je veux que ce soit un signal fort », lâchait le président du club phocéen. Et il semblerait qu’un club de Premier League soit prêt à passer à l’action pour recruter Kamara cet été…

Newcastle prépare une offre pour Kamara

Comme l’a annoncé le Daily Mail, Newcastle en pincerait pour Boubacar Kamara, et serait même disposé à offrir 14M€ pour racheter sa dernière année de contrat à l’OM cet été. Un montant qui semble tout de même assez éloigné des exigences de base de Longoria, qui espère pouvoir récupérer entre 20 et 25M€ avec Kamara. Reste à savoir ce que décidera l’OM dans ce dossier.