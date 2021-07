Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une opération à 14M€ en préparation pour Kamara !

Publié le 27 juillet 2021 à 21h15 par T.M.

Sur le départ à l’OM, Boubacar Kamara pourrait voir Newcastle prochainement passer à l’offensive pour boucler l’opération.

Annoncé sur le départ cet été, Boubacar Kamara est toujours à l’OM. Et alors que le minot marseillais n’a plus qu’un an de contrat, Pablo Longoria n’aime clairement pas cette situation. Ce lundi, en conférence de presse, le président phocéen avait ainsi haussé le ton, lâchant : « C'est une situation qui n'est pas plaisante. Surtout quand c'est un garçon formé au club. Je n'aime pas avoir de joueurs en fin de contrat au club. Je veux que ce soit un signal fort ». Pour Kamara, une vente semble donc obligatoire, encore faut-il que les offres arrivent. Et une proposition pourrait prochainement arriver entre les mains de la direction de l’OM.

Newcastle se prépare !