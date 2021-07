Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le feuilleton Kamara prend un tournant décisif !

Publié le 26 juillet 2021 à 19h30 par D.M.

Comme indiqué par Pablo Longoria, Boubacar Kamara pourrait quitter l'OM s'il ne prolonge pas son contrat. En cas de départ, le joueur pourrait prendre la direction de l'Italie.

Pablo Longoria ne s’arrête pas. Très actif durant cette fenêtre estivale des transferts, le président de l’OM a offert à Jorge Sampaoli huit recrues. Des joueurs qui pourront permettre au club marseillais de bien figurer en Ligue 1 et de performer en Ligue Europa la saison prochaine. Mais souvent les arrivées sont suivies de départs. Interrogé ce lundi sur la suite du mercato, Pablo Longoria a annoncé que plusieurs joueurs pourraient plier bagages dans les prochaines semaines : « Tous les clubs doivent vendre. 80% ont fini la saison dans le rouge. Pour nous, ce n'est pas qu'économique, c'est aussi pour faire grandir le club et rester ambitieux sur le marché. (…) En Italie, en Espagne, il y a un manque de cash. C'est un marché difficile, pour tous les clubs. Quand cela commencera à bouger, il y aura plus de possibilités ». Ces derniers jours, il a été énormément question d’un possible départ de Dario Benedetto, courtisé notamment par Sao Paulo. Et dans les prochains jours, le dossier Boubacar Kamara pourrait revenir au centre de l’actualité. Ayant une forte valeur marchande, le milieu de terrain pourrait permettre à son club formateur de récolter une belle somme, malgré le fait que son contrat expire en 2022.

Un départ ou une prolongation pour Kamara

Présent ce lundi face aux médias à l’occasion de la présentation de Luan Peres et de Cengiz Under, Pablo Longoria a été questionnée sur la suite du mercato estival et notamment sur la vente de joueurs. Et le cas Boubacar Kamara a été abordé par le président de l’OM : « C'est une question compliquée. Avoir un joueur en fin de contrat ce n'est pas plaisant, surtout quand le joueur en question vient de votre centre de formation. Je n'aime pas avoir un joueur en fin de contrat dans mon effectif, c'est une réalité. Personne n'est au-dessus de l'institution. La position de l'OM avec tous les joueurs, c'est qu'on ne veut pas les avoir en fin de contrat à la fin de la saison ». Autrement dit, deux choix s’offrent à Boubacar Kamara : une prolongation de contrat ou un départ cet été. Mais en coulisses, son avenir ne fait plus le doute..

Le Milan AC et la Lazio sur le joueur de l'OM