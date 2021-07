Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux départs tout proches d’être actés ?

Publié le 26 juillet 2021 à 12h30 par G.d.S.S.

Alors que l’OM s’est montré très actif depuis le début du mercato estival dans le sens des arrivées, Pablo Longoria cherche désormais à dégraisser. Et Dario Benedetto ainsi que Nemanja Radonjic semblent plus que jamais se rapprocher de la sortie…

Avec les recrutements déjà actés de Konrad De La Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cergiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba, l’OM n’a pas chômé depuis le début du mercato estival dans le sens des arrivées. Mais désormais, l’heure est au dégraissage, et Pablo Longoria cherche à se séparer de plusieurs éléments disposant d’une valeur marchande intéressante pour renflouer les caisses. Deux joueurs de l’OM semblent d’ailleurs bien partis pour changer d’air dans les prochains jours…

Ça discute pour Benedetto

L’Equipe indique dans ses colonnes du jour que l’OM continue de discuter avec Sao Paulo pour le transfert de Dario Benedetto, même si deux éléments pourraient potentiellement faire capoter l’opération : Pablo Longoria ne souhaite pas brader son buteur argentin, et par ailleurs, ce dernier n’est pas encore certain de vouloir quitter l’OM pour prendre la direction du Brésil. Les discussions se poursuivent néanmoins dans ce dossier, d’autant que le président de Sao Paulo a récemment confirmé vouloir recruter le buteur argentin de l’OM : « Il y a un intérêt de notre part, il existe de bonnes discussions entre Sao Paulo et l'Olympique de Marseille, mais on n'en est pas au stade où il ne manquerait plus que quelques détails à régler ». Et Dario Benedetto n’est pas le seul joueur phocéen à se rapprocher de la sortie.

Une offre formulée pour Radonjic

Nemanja Radonjic, qui avait été prêté ces six derniers mois par l’OM au Hertha Berlin, semble quant à lui parfaitement engagé pour son futur transfert. L’Equipe annonce que l’attaquant serbe ferait l’objet d’une offre de la part d’un club allemand, alors que Pablo Longoria réclamerait de son côté environ 8M€ pour envisager de laisser filer Radonjic, dont le contrat court jusqu’en juin 2023 avec l’OM. Son départ, en plus de celui de Dario Benedetto, semblent donc être les deux mieux engagés pour le club phocéen, alors que de son côté, Boubacar Kamara ne fait l’objet d’aucun intérêt sérieux depuis le début du mercato estival. Affaire à suivre…