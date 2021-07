Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a reçu une offre pour un attaquant !

Publié le 26 juillet 2021 à 9h10 par La rédaction

Alors que Pablo Longoria est très actif sur le marché des transferts, le dirigeant espagnol doit aussi régler certains dossiers en interne. Celui d’un départ de Nemanja Radonjic pourrait d’ailleurs se concrétiser dans les prochains jours, car un club allemand aurait déjà transmis une offre à l’OM.

L’OM a grandement épaissi son effectif cet été et peut désormais afficher de gros objectifs pour la saison prochaine. Pablo Longoria continuerait toujours son chantier sur le marché des transferts et tenterait de faire venir Pol Lirola et Daniel Wass à l’OM, deux nouveaux joueurs qui pourraient renforcer l’équipe de Jorge Sampaoli. Mais dans un autre temps, le dirigeant espagnol doit aussi s’occuper des cas de plusieurs joueurs en interne qui semblent sur le départ. Si le dossier Boubacar Kamara a fait beaucoup parler à l’OM ces derniers temps, celui de Nemanja Radonjic pourrait se concrétiser dans les prochains jours. Une offre serait même déjà arrivée sur la table pour l’attaquant serbe.

Une offre d’un club allemand pour Radonjic