Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès se prononce sur le recrutement de Longoria !

Publié le 26 juillet 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Très actif depuis le début du mercato estival, l’OM a réussi à renouveler une bonne partie de son effectif. Et Pierre Ménès estime que les choix de Pablo Longoria en terme de recrutement sont plutôt audacieux…

Avec les arrivées déjà officialisées de Konrad De La Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cergiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba, la direction de l’OM s’est montrée particulièrement actif depuis le début du mercato estival. Pablo Longoria a donc fait tout son possible pour offrir une équipe compétitive à Jorge Sampaoli la saison prochaine, et les opérations effectuées par l’OM sur le marché des transferts ont l’air de séduire Pierre Ménès.

« C’est intéressant »