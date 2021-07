Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La prochaine recrue de Pablo Longoria est imminente !

Publié le 25 juillet 2021 à 15h15 par T.M.

Ayant déjà réglé l’arrivées de 8 recrues à l’OM cet été, Pablo Longoria toucherait au but pour le 9ème renfort de Pablo Longoria.

L’été est très mouvementé du côté de l’OM. En effet, pour offrir un effectif de choix à Jorge Sampaoli afin de bien figurer tout au long de la saison, Pablo Longoria s’est activé sur ce mercato et cela a abouti à 8 arrivées jusqu’à présent. Ainsi, Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba ont rejoint l’effectif olympien. Mais le recrutement XXL de l’OM est loin d’être terminé. En coulisse, Longoria ne s’arrête jamais et depuis plusieurs semaines désormais, le dossier Pol Lirola occupait l’Espagnol. Un feuilleton dont on se rapprocherait de la fin.

Plus que quelques détails ?