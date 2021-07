Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli, discussion... La confidence de Saliba sur son arrivée !

Publié le 18 juillet 2021 à 19h45 par A.D.

Pour renforcer sa défense, l'OM s'est attaché les services de William Saliba. Prêté toute la saison à Marseille, le défenseur français a reconnu que Jorge Sampaoli avait joué un grand rôle pour son arrivée.

Jeudi soir, l'OM a annoncé l'arrivée de William Saliba. Prêté par Arsenal pour toute la saison, le défenseur français est d'ailleurs ravi de défendre les couleurs phocéennes. « Je suis très fier de rejoindre l’un des meilleurs clubs français. Je suis impatient de fouler la pelouse de l’Orange Vélodrome. (…) Là d’où je viens, même à Paris, dans la région parisienne, beaucoup de mes proches sont pour Marseille, donc c’est une fierté de porter ce maillot. L’OM représente beaucoup parce que c’est un très gros club. On est obligés de mouiller le maillot » , s'est extasié William Saliba dans une vidéo publiée sur le site officiel de l'OM.

«Jorge Sampaoli m'a dit qu’avec lui, j’allais progresser»