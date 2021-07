Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un retour imminent pour Pol Lirola ?

Publié le 18 juillet 2021 à 18h30 par T.M.

Convaincu par les 6 mois effectués par Pol Lirola à l’OM, Pablo Longoria tente depuis plusieurs semaines désormais de faire revenir le latéral droit qui avait été prêté par la Fiorentina. Y arrivera-t-il ? Réponse.

A l’occasion de ce mercato estival, Pablo Longoria se montre très actif à l’OM. En effet, jusqu’à présent, ce sont 8 recrues qui ont été intégrées à l’effectif de Jorge Sampaoli en vue de la saison prochaine. Mais c’est loin d’être terminé et le président olympien est toujours au travail pour amener d’autres joueurs. Et depuis plusieurs semaines maintenant, un dossier préoccupe Longoria : Pol Lirola. Prêté lors de la seconde partie de saison par la Fiorentina, l’Espagnol a fait forte impression sur la Canebière. Mais il a depuis regagné la Viola étant donné que l’OM n’a pas souhaité lever son option d’achat fixée à 12M€. En effet, le plan de Longoria était de faire baisser le montant. Or, parti négocier avec la direction florentine, le président marseillais rencontre certaines difficultés. Reverra-t-on alors Pol Lirola sous le maillot de l’OM ?

Une nouvelle aventure à l'OM ?

Chez les supporters de l’OM, le retour de Pol Lirola est réclamé de tous. Mais la tâche de Pablo Longoria est donc compliquée, lui qui doit négocier avec la Fiorentina. Il n’empêche que l’opération se rapprocherait d’une issue positive selon différents échos venus d’Italie. Ces dernières heures, Fabrizio Romano a assuré que l’OM touchait au but pour Lirola puisqu’une offre à hauteur de 12M€ aurait été formulée par Longoria. Une proposition qui aurait fait mouche auprès de la Viola. Journaliste transalpin, Nicolo Schira a également confirmé un retour proche pour Pol Lirola à l’OM, mais sous une autre forme. En effet, cela pourrait être un prêt payant de 1M€ avec une obligation d’achat de 10M€.

C’est toujours compliqué entre l’OM et la Fiorentina…