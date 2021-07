Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria proche de boucler un énorme dossier ?

Publié le 18 juillet 2021 à 7h15 par La rédaction

Hyperactif sur le mercato, Pablo Longoria lutte depuis plus d’un mois pour rapatrier Pol Lirola à l’OM. Et selon les dernières informations, un retour du latéral espagnol n’aurait jamais été aussi proche.

Si Pablo Longoria réalise un début de mercato XXL, une piste prioritaire manque à son tableau de chasse : un latéral droit. Surtout que le joueur est trouvé depuis l’hiver dernier, il s’appelle Pol Lirola. Prêté en deuxième partie de saison, le défenseur espagnol a brillé dans le dispositif de Jorge Sampaoli. Et si les négociations semblaient traîner avec la Fiorentina, Pablo Longoria serait repassé à l’attaque pour récupérer définitivement Lirola.

Pol Lirola serait tout proche de revenir à l’OM

D’après les informations du journaliste italien Nicolo Schira, Pol Lirola se rapprocherait de plus en plus d’un retour à l’OM. Pablo Longoria aurait fait une offre de prêt payant à 1M€ avec une obligation d’achat fixée à 10M€. Si la Fiorentina accepte, Pol Lirola s'engagerait donc avec l’OM jusqu’en 2026. Depuis le début du mercato, le jeune Espagnol n’attend que de revenir à Marseille. Et le sentiment est partagé par le peuple phocéen.