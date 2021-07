Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s'attaque à un nouveau chantier colossal !

Publié le 17 juillet 2021 à 16h30 par Dan Marciano

Pour pouvoir passé à l'action dans les dossiers Thiago Almada et Jérémie Boga, l'OM doit se séparer de plusieurs joueurs et renflouer ses caisses. Nemanja Randonjic, Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car pourraient être les prochains à quitter Marseille.

Nommé à la présidence de l’OM en février dernier, Pablo Longoria collabore étroitement avec Jorge Sampaoli pour bâtir la meilleure équipe possible. L’avenir dira si l’Espagnol a fait les bons choix, mais il se donne les moyens de réussir. En effet, pas moins de huit recrues ont débarqué à Marseille lors de ce mercato estival : Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Cengiz Under, Luan Peres et William Saliba. Pablo Longoria n’a pas fini ses emplettes puisqu’il aimerait attirer un latéral droit et un attaquant. Sur le flanc droit, la priorité est identifiée. Prêté la saison dernière à l’OM, Pol Lirola est retourné à la Fiorentina, mais espère fouler la pelouse du Vélodrome la saison prochaine. Sur le front de l’attaque, le président marseillais aurait plusieurs dossiers ouverts. A en croire TYC Sports , le club marseillais serait proche de trouver un accord avec Boca Juniors pour Cristian Pavon. Parallèlement à ce dossier, l’OM continue de suivre la situation de Jérémie Boga selon nos informations exclusives. L’Equipe annonce que le club marseillais a formulé une offre au joueur de Sassuolo, mais aussi à Thiago Almada, jeune milieu de terrain du Velez Sarsfield et annoncé depuis plusieurs mois dans le viseur de l'OM. Pas suffisant pour la formation phocéenne, qui doit vendre afin de transmettre une proposition plus importante.

Radonjic et Kamara sur le départ

Après avoir enregistré l’arrivée de plusieurs renforts, l’OM va se séparer de plusieurs éléments qui ne rentrent pas dans les plans de Jorge Sampaoli. Après avoir enregistré le départ de Kévin Strootman ou encore de Lucas Perrin, le club marseillais aurait acté en interne le départ de Nemanja Radonjic. Prêté la saison dernière au Hertha Berlin, l’attaquant serbe ne rentre pas dans les plans de Jorge Sampaoli et devrait être le prochain à quitter la Canebière. Sous contrat jusqu’en 2023 avec l’OM, le joueur figurerait dans le viseur de Benfica, du Hertha Berlin, mais aussi de Ludogorets, qui part de loin dans ce dossier. Pablo Longoria ne voudrait pas entendre parler de prêt et privilégie un transfert sec. Le dirigeant espère récupérer 8M€ grâce à cette vente, mais aussi une somme comprise entre 20 et 25M€ grâce à celle de Boubacar Kamara. Formé à l’OM, le milieu de terrain de 21 ans est l’un des joueurs les plus bankables et pourrait permettre à son club formateur de renflouer ses caisses. Mais les offres se font rares comme le précise L’Equipe. L’AS Monaco, le Milan AC et plusieurs équipes de Premier League à l’instar de Newcastle auraient coché son nom, mais n’auraient pas encore accéléré dans ce dossier. Une situation qui n’inquiète pas l’OM. « Le marché s’active plus tard cette saison. Mais cela peut évoluer très vite » confie-t-on au sein du club. La situation pourrait donc se décanter dans les prochaines semaines pour Kamara, mais aussi pour deux autres joueurs marseillais.

Longoria attend des offres pour Caleta-Car et Benedetto