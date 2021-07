Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a dégainé pour Almada et Boga, mais...

Publié le 17 juillet 2021 à 16h10 par D.M.

Président de l'OM, Pablo Longoria aurait formulé des offres à Jérémie Boga (Sassuolo), mais aussi à Thiago Almada (Velez Sarsfield). Mais ces deux dossiers sont complexes pour le club marseillais, qui devra, dans un premier temps, se séparer d'éléments.

Nommé à la présidence de l’OM en février dernier, Pablo Longoria réalise un mercato impressionnant. Huit recrues ont posé leurs valises à Marseille ces derniers jours : Gerson, Konrad de la Fuente, Leoanrdo Balerdi, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Cenigz Under, Luan Peres et William Saliba. Le recrutement de l’OM est encore loin d’être terminé puisque Pablo Longoria aimerait enregistrer le retour de Pol Lirola et serait proche aussi de trouver un accord avec Boca Juniors pour Cristian Pavon selon la presse argentine.

L'OM doit vendre avant de penser à Boga et Almada