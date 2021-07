Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato - OM : Un club revient à la charge pour Boga…

Publié le 9 juillet 2021 à 17h03 par Alexis Bernard

Courtisé par l’OM et Nice, Jérémie Boga vient de voir l’Atalanta revenir à la charge pour réactiver les discussions.

Quatre clubs de Ligue 1 sont positionnés sur Jérémie Boga. L’OM, Nice, Lyon et Lille. Rennes était également là ces derniers mois mais les Bretons ne semblent plus vraiment dans la course. Après deux rendez-vous avec Nice, puis Marseille, les représentants du milieu de terrain de Sassuolo viennent d’être recontacté par un autre prétendant. Mais cette fois, il n’est pas Français.

L’Atalanta relance pour Boga

Selon nos informations, ce club n’est autre que l’Atalanta Bergame. Depuis le départ, l’écurie italienne est l’une des plus chaudes pour récupérer Jérémie Boga. Jusqu’à présent, l’obstacle financier et la gourmandise de Sassuolo, qui espère 25 à 30 millions d’euros pour son joueur, bloque le dossier. D’après nos sources, l’Atalanta vient de revenir à la charge, auprès de Jérémie Boga comme de Sassuolo. La contrainte financière est toujours là, le dossier n’a pas beaucoup avancé. Mais toutes les parties discutent à nouveau…