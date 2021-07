Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Nice ne lâche pas Boga !

Publié le 1 juillet 2021 à 10h51 par Alexis Bernard mis à jour le 1 juillet 2021 à 10h52

L’OGC Nice n’a pas abandonné l’idée de recruter Jérémie Boga (Sassuolo). Bien au contraire…

Jérémie Boga passe quelques jours de vacances dans le Sud de la France, près de Marseille, où il est originaire. Et c’est justement dans cette région de l’Hexagone qu’il est chaudement suivi… Comme révélé par le10sport.com , les intérêts de l’OM et de l’OL animent depuis plusieurs semaines le dossier Boga. Mais le milieu de terrain de Sassuolo, en fin de contrat dans un an, a vu les intérêts évoluer au fil du temps. A présent, les clubs les plus chauds pour le récupérer cet été sont l’Atalanta et l’OGC Nice. Les Aiglons n’ont pas du tout abandonné l’idée de le signer cet été.

Galtier et Fournier font le pressing

Avec l’arrivée de Christophe Galtier, l’intérêt des Aiglons s’est même renforcé. Le nouveau coach niçois, ainsi que Julien Fournier, exerce un gros pressing pour le convaincre de venir. Petit handicap pour le club azuréen : l’absence de coupe d’Europe la saison prochaine. Mais Nice se bat et prévoit de revenir à la charge dans les prochains jours…



Du côté de Lyon, Jérémie Boga intéresse toujours. Le dossier a été travaillé en amont par Juninho, auprès des représentants du joueur. L’arrivée de Peter Bosz devait permettre d’avancer sur le dossier mais désormais, l’OL souhaite vendre avant d’envisager une offensive. En effet, les demandes de Sassuolo ne permettent pas aux Gones d’y aller sans avoir vendu avant. C’est la même situation du côté du LOSC, fortement intéressé par Jérémie Boga, mais dans l’obligation de dégraisser avant d’envisager une acquisition dans cette gamme de prix (20/25 millions d’euros). Intéressé également, l’OM ne donne plus signe de vie depuis un petit moment…