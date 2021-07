Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos aurait posé ses conditions !

Publié le 1 juillet 2021 à 10h15 par Th.B.

Discutant avec Sergio Ramos depuis le mois de janvier, Leonardo travaillerait d’arrache-pied afin de parvenir à un accord avec l’ancien capitaine du Real Madrid. Cependant, les demandes salariales de l’Espagnol seraient un frein aux négociations.

Sergio Ramos pourrait être la recrue phare du PSG en défense centrale cet été. Sans club depuis l’annonce de son départ du Real Madrid, alors que son contrat courrait jusqu’au 30 juin, l’emblématique défenseur de la Casa Blanca pourrait rebondir au PSG. Alors que Mauricio Pochettino verrait d’un bon oeil la venue de l’expérimenté international espagnol de 35 ans, ce serait Leonardo qui serait derrière l’ouverture de ce dossier selon Marca. Et le directeur sportif du PSG travaillerait dessus depuis le mois de janvier comme Grégory Schneider l’a révélé lundi soir. Une information confirmée par Fabrizio Romano qui assure cependant que rien ne serait encore bouclé en raison des demandes financières importantes de Sergio Ramos.

« Sergio Ramos veut un contrat de deux ans avec un salaire supérieur à 12M€ net par saison »