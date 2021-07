Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria voit enfin le bout du tunnel avec Strootman !

Publié le 1 juillet 2021 à 9h00 par A.C.

Kevin Strootman devrait une nouvelle fois quitter l’Olympique de Marseille, après avoir passé les derniers six mois en prêt au Genoa.

C’est l’un des dossiers chauds de Pablo Longoria. Pas vraiment dans les plans de Jorge Sampaoli et possédant l’un des plus gros salaires de l’effectif professionnel, Kevin Strootman n’était pas destiné à faire long feu à l’Olympique de Marseille, après son prêt de six mois au Genoa. Rapidement, le club doyen de Serie A a émis le souhait de le garder la saison prochaine, mais un troisième acteur s’est invité dans ce dossier. La presse italienne a en effet évoqué un intérêt prononcé de Cagliari, qui pourrait finalement rafler la mise pour le milieu de l’OM.

Strootman prêté à Cagliari sans option d’achat