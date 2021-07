Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Faute d’argent, Longoria redouble d’ingéniosité pour recruter !

Publié le 1 juillet 2021 à 5h00 par T.M.

Malgré des finances réduites à l’OM, Pablo Longoria se montre ambitieux et actif sur le marché des transferts. Il faut dire que le président olympien ne manque pas d’idées pour boucler ses opérations.

Cet été marque le réel coup d’envoi du nouveau projet de Frank McCourt à l’OM. Ayant les pleins pouvoirs au sein du club phocéen, Pablo Longoria doit offrir de nouvelles solutions à Jorge Sampaoli. Et elles pourraient être nombreuses puisque pas moins de 11 recrues sont annoncées à l’OM cet été. La première a d’ailleurs été officialisée avec Konrad de la Fuente et Gerson devrait prochainement suivre. Mais comment recruter quand l’argent se faire rare ? Tel est le problème auquel doit répondre Longoria et le président de l’OM semble avoir la solution.

Des modalités qui font la différence !

Pour recruter, Pablo Longoria doit donc redoubler d’ingéniosité et plusieurs solutions ont déjà été utilisées. Que ce soit pour Gerson ou pour Konrad de la Fuente, l’OM ne disposera pas de l’entièreté des droits du joueurs puisque le FC Barcelone recevra notamment 50% de la somme qui sera perçue quand l’Américain sera vendu. De même, l’OM décale ses achats et cela devrait être le cas avec Pau Lopez et Cengiz Under, qui pourraient être prêtés avec option d’achat par l’AS Rome. Ce n’est donc pas maintenant que Longoria aura besoin de sortir le chéquier pour eux…